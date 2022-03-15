طائرات امريكية تتزود بالوقود من ألمانيا

15-03-2022

طائرات امريكية تتزود بالوقود من ألمانيا

أرسل سلاح الجو الأمريكي قوات وطائرات من سرب التزود بالوقود الجوي إلى ألمانيا. تم نشر طائرة تزود بالوقود من طراز KC-135 Stratotanker في قاعدة شبانغدالم، وفقًا لموقع ديفينس بلوغ.

يشير المنشور إلى أنه تم نشر KC-135 لزيادة الاستعداد القتالي للقوات في المنطقة. وأكد المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي أن الطائرات تابعة للقوات الدفاعية.

حلق الإصدار الأساسي من KC-135 لأول مرة في عام 1956. زودت KC-135R المعدلة بمعدات طيران وملاحة حديثة وأنظمة هيدروليكية وكهربائية. يمكن للطائرة التي يبلغ وزن إقلاعها الأقصى 146 طنًا أن تحمل ما يصل إلى 92 طنًا من الوقود.

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