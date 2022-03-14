هل تصل أسعار الغاز في أوروبا إلى 4 آلاف دولار.. ؟!

شهد العالم في الأيام الأخيرة ارتفاعاً كبيراً بأسعار الغاز في الوقت الذي يصعب به التنبؤ بما قد يحدث في الأيام القادمة، حيث يتوقع عدد من المحللين بأن يتجاوز سعره عتبة الـ4 آلاف دولار لكل ألف متر مكعب.

مديرة الأبحاث في VYGON Consulting، ماريا بيلوفا، أكدت أن «الوضع الحالي يمكن أن يساهم برفع الأسعار لمستوى قياسي».

وتجاوزت أسعار الغاز في أوروبا يوم الاثنين ولأول مرة في التاريخ حاجز 3 آلاف دولار لكل ألف متر مكعب في ارتفاع تاريخي، لتصل لمستوى 4 آلاف دولار، لتتوقف بعدها عند حاجز 3892 دولاراً. ليصبح سعره أربعة أضعاف متوسط ​​سعر العقود الآجلة في شباط ما يقرب من 950 دولاراً.

وأشارت بيلوفا إلى أن «ديناميكيات الأسعار ترتبط بشكل أساسي بالعقوبات، حيث أثار ردة فعل في السوق حول إمكانية التوقف الجزئي أو الكامل لإمدادات الغاز الروسي، مما أثر بشكل مباشر على الأسعار».

وأضافت إن «العملية العسكرية على أراضي دولة عبور تزيد أيضاً من مخاطر الأضرار التي تلحق بالبنية التحتية لنقل الغاز».