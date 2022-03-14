14-03-2022
بأقل التكاليف.. طريقة لتحضير السمن في المطبخ
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يدخل السمن في إعداد العديد من الحلويات الشرقية. حيث يضيف نكهة غنية ودسمة. ورائحة مميزة. ويمكن صناعة السمن إما من مصدر حيواني، أو نباتي. إليك أسهل طريقة لتحضير السمن في المطبخ وبأقل التكاليف:
المقادير:
1 كيلو زبدة
1 ملعقة متوسطة ملح
الطريقة:
ذوبي الزبدة بقدر على النار حتى تصل مرحلة الغليان. أطفئي النار وأدخليها للثلاجة مدة يوم كامل.
ستلاحظين أن الماء قد انفصل عن الزبدة. تخلصي من الماء بعمل ثقوب بسطح الزبدة. وصفيها بحرص.
ضعي الزبدة على النار. وبمجرد ما تلاحظين أنها بدأت بالغليان. أضيفي الملح.
اتركي الزبدة على نار هادئة جداً. مع الحرص على الاستمرار في التحريك مدة 30 دقيقة تقريباً. حتى يتحول لونها إلى الذهبي.
اتركيها تبرد قليلاً. ثم احفظيها ببرطمان زجاجي. لحين الاستخدام داخل الثلاجة.
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