جملة تكلف صاحبها 150 ألف درهم

أقامت امرأة دعوى قضائية ضد أخرى، أمام محكمة العين الابتدائية، طالبت فيها إلزامها بأن تؤدي لها تعويض بمبلغ 150 ألف درهم. بعد تهجم الأخيرة عليها في مكان عملها.

موضحةً في الدعوى إن المشكو عليها قامت برميها في مقر عملها بما يخدش اعتبارها. بأن قالت لها «أنت لست المديرة وأنت ولا شيء».



وقد أدينت المشكو عليها عن تلك الواقعة، بموجب حكم جزائي، وتم تغريمها مبلغ ألف درهم عما أسند إليها.

وأكدت الشاكية في دعواها، تعرضها لضرر مادي ومعنوي، يتمثل في سمعتها في مكان عملها، ما أدى إلى خروج العملاء من المكان. وقدمت سنداً لدعواها، صورة من تحقيقات الشرطة وأمر الإحالة، وصورة من الحكم الجزائي…

فيما قدمت المشكو عليها مذكرة، تمسكت فيها بعدم وقوع أي أضرار على الشاكية تستحق التعويض المطالب به في الدعوى الماثلة.

مشيرة إلى أن الشاكية اشتركت بفعلها في إحداث الضرر – على فرض وقوعه – وطلبت في ختام مذكرتها رفض الدعوى.

وعليه، حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليها بأن تؤدي للشاكية مبلغ 15 ألف درهم، مع إلزامها بما يناسب هذا المبلغ من الرسوم والمصاريف، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات