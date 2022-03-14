الجيش السوري يستعد لموقعة التعاون السعودي بمكافأت مالية

وعد مجلس نادي الجيش السوري، بمكافأة مضاعفة للاعبي الفريق الأول، في حال فوزهم على التعاون السعودي، الثلاثاء المقبل، في مباراة الملحق الآسيوي، المؤهل لدور المجموعات بدوري الأبطال، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة.

وأكد مجلس الجيش للاعبين أن الفوز ممكن وليس مستحيلاً، رغم صعوبة المهمة.

بدوره أبدى اللواء محسن عباس، مدير إدارة الرياضة والإعداد البدني بالجيـش، ثقته كبيرة باللاعبين، الذين وعدوا بتقديم أفضل ما لديهم لتحقيق فوز سيؤهلهم مباشرة إلى المجموعة الرابعة لدوري أبطال آسيا، التي تضم أيضًا: الدحيل القطري وسباهان الإيراني وباختاكور الأوزبكي.

يذكر أن الجـيش يشارك في المباراة دون أي محترف عربي أو أجنبي.