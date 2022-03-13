لماذا ينتاب البعض شعورا دائما ببرودة الطقس؟

تتسبب برودة الطقس الشديدة في شعور الإنسان بالارتعاش، ثم ينتهي هذا الشعور، بالنسبة للأشخاص العاديين، مع تغير حالة الجو، لكن إذا كنت تشعر بالارتعاش حتى عندما تكون الأجواء معتدلة، فإن هناك أسباب يمكن أن تفسر ذلك بعضها مرضية.

وأورد موقع “هيلث” تقريرا عن الأسباب التي تجعل بعض الناس يشعرون بالارتعاش باستمرار، مشيرا إلى أن هذا الأمر يخلق حالة غير مريحة لديهم.



ولفت الموقع إلى أن هذا الشعور الدائم بالبرودة يمكن أن يكون نتيجة مشكلة صحية تعاني منها دون أن تعرف، أو نقص في بعض الفيتامينات الأساسية للجسم أو حتى قلة النوم.

ويقول الموقع إن من أبرز الأشياء التي تتسبب في شعور دائم ببرودة الطقس هي النحافة الشديدة، لأن الأشخاص في هذه الحالة لا يمتلكون الحد الأدنى من الدهون اللازمة لمقاومة برودة الطقس.

كما يمكن أن يكون إصابة الشخص بالأنيميا ونقص عنصر الحديد في الجسم سببا في شعوره بالبرودة أو قصور في الغدة الدرقية أو ضعف في الدورة الدموية وفي هذا الحالة يكون الشعور بالبرودة بصفة خاصة في الأطراف.

وبحسب الموقع، فإن مشاكل أخرى يمكن أن تزيد الشعور ببرودة الطقس منها نقص كمية المياه التي يتناولها الإنسان، خاصة أن نسبة 60 في المئة من الجسم مكون من الماء وهو ما يساعد في دعم وظائف الدورة الدموية وزيادة كفاءة أعضاء الجسم.

كما يمكن أن يكون نقص الفيتامينات مثل فيتامين “بي 12” سببا في وجود شعور بالبرودة، إضافة إلى مشاكل صحية أخرى مثل الإصابة بمرض السكري أو قلة النوم.