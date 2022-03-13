13-03-2022
أسباب فشل المعمول
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تقدم الحلويات العربية. والمعمول الفاخر في أيام العيد. ويقدم مع المعمول فنجان القهوة العربية. حتى لا تجدين نفسك بموقف محرج أمام ضيوف العيد. وفشل المعمول لديك. تجنبي الأمور التالية:
1. لنجاح المعمول يجب اتباع الوصفة بحذافيرها. وعدم استبدال أي مكون بمكون آخر في حالة عدم وجوده. فذلك بالتأكيد سيعمل على فشل الوصفة.
2. إن كنت تودين عمل المعمول بالسميد. فعليك دعك السميد بالسمن. أو الزبدة جيدا أثناء التجهيز. وتركه ليلة كاملة حتى يتشرب السميد باقي المكونات.
3. اختياري دائماً أفضل الأنواع من السميد. أو الطحين المستخدم للمعمول.
4. سخني الفرن. واعتمدي درجة حرارة الفرن المضبوطة لإعداد المعمول. لأنه لا يستوجب الوقت الطويل داخل الفرن.
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