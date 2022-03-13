هل تتخلى ألمانيا عن النفط والفحم الروسي

أعلن وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، اليوم السبت، أن بلاده تعتزم التخلي عن الفحم الروسي، بحلول الخريف، وعن النفط الروسي بحلول نهاية العام تقريباً.



بدوره الوزير المؤيد للقضايا البيئية لصحيفة “فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ” (Frankfurter Allgemeine Zeitung)أوضح أن كل يوم وحتى كل ساعة، يودِّعون أكثر فأكثر الواردات الروسية، مضيفاً أنه إذا تمكَّنوا من القيام بذلك، سيصبحون مستقلِّين عن الفحم الروسي في الخريف، وشبه مستقلِّين عن النفط الروسي في نهاية العام.

وفي المقابل، يبدو التخلي عن الغاز الروسي أكثر تعقيداً، نظراً لأن ألمانيا لا تملك قدراتها الخاصة لاستيراد الغاز المسال، رغم أن البلاد تعمل حالياً على الأمر، بحسب الوزير.



كما تستورد ألمانيا حالياً ثلث نفطها، وحوالي 45% من فحمها من روسيا، بحسب إحصاءات الحكومة الألمانية، في المقابل كانت عمليات استيراد الغاز الطبيعي الروسي عام 2020 تتخطى 50% بقليل.

و خلال العقد الماضي، ازداد اعتماد ألمانيا في مجال الطاقة على روسيا، من 36% من إجمالي عمليات استيراد الغاز عام 2014، إلى 55% حالياً.



بينما يرفض قادة أول قوة اقتصادية أوروبية فرض حظر على النفط، والغاز الروسيين الأساسيين لحاجاتها الخاصة المرتبطة بالطاقة، وهذا ما تطالب به دول غربية على رأسها الولايات المتحدة.

كرر هابيك معارضته لحظر فوري لعمليات استيراد منتجات الطاقة الروسية، الأمر الذي تطالب به بعض دول أوروبا الشرقية، معتبراً أن ذلك سيؤدي إلى صعوبات في الإمدادات للشتاء المقبل، وأزمة اقتصادية، وتضخم قوي، وكذلك إلى إلغاء آلاف الوظائف، فضلاً عن ارتفاع حاد في أسعار الطاقة.

و أكد هابيك أن الأسعار المرتفعة للطاقة تمثّل بالأساس عبئاً كبيراً على الأُسر، خصوصاً من يملكون القليل من الوسائل، وكذلك بالنسبة للاقتصاد بشكل عام، لأن الإنتاج سيصبح مكلفاً أكثر فأكثر.