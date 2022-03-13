وعد حكومي بحل مشكلة بطء الإنترنت

أكد مدير التسويق في الشركة السورية للاتصالات فراس البدين في تصريح أن مشكلة بطء الإنترنت ستحل قريباً بعد حل مشكلة الاختناقات، حيث يتم العمل حالياً على توسيع البوابة الدولية، وهي المشكلة الأكبر والمسبب الأساسي للاختناق، مؤكداً أنها سوف تحل قريباً بعد توسيعها، إضافة إلى معالجة الاختناقات الأخرى، لافتاً إلى وصول التوريدات لـ200 ألف بوابة إنترنت ويتم وضعها بالخدمة تباعاً، وسيكون هناك انفراجات كبيرة إذا اكتملت التوريدات كما هو مخطط لها.

وأوضح البدين أن الشركة تعمل على نشر خدمة الجيل الرابع للإنترنت الأرضي (تراسل فور جي)، حيث ستقدم خدمات الإنترنت لاسلكياً وبسرعات عالية الخطوط النحاسية غير قادرة على تخديمها.



وحول إنشاء البنى التحتية لنشر خدمة الفور جي بيّن فراس البدين أنه تم الانتهاء من إنشاء سبع محطات ستقوم بتقديم الخدمة من قبلها على مساحة سورية، وبانتظار وصول توريدات التجهيزات النهائية التي ستوضع في مواقع المشتركين على أسطح الأبنية وتخديم المشتركين منها، وسيكون هناك سهولة في الحصول على الخدمة وصيانتها أكثر من الحصول عليها عن طريق الشبكة النحاسية، وسيتركز انتشارها في المرحلة الأولى ضمن المناطق التي تعرضت البنية التحتية للاتصالات فيها للتخريب.



وحول حاجة هذه التجهيزات إلى التيار الكهربائي المستمر وآلية عملها في ظل الانقطاعات الكبيرة والتقنين الطويل أوضح البدين أن الخدمة ستكون متاحة عبر المحطات الأساسية، وفي مواقع المشتركين ستحتاج إلى تيار بقيم صغيرة مشابهة للقيم التي يحتاجها تشغيل راوتر في المنازل، لافتاً إلى أن جميع خدمات الاتصالات تمت دراستها على توافر التيار الكهربائي، وما تمر به سورية هو ظرف استثنائي، مشيراً إلى أن رسوم الفور جي ستكون قيمة بسيطة مضافة على الخدمة الأساسية.

وبالنسبة لخدمة تراسل TV بين البدين أنها تعمل بشكل منفصل عن الإنترنت، ولا تستهلك من باقة الإنترنت المحجوزة أصلاً، وتقدم عن طريق بوابة الانترنت أو خدمات الفايبر، وتتضمن أقنية تلفزيونية مشفرة وغير مشفرة، ومكتبة تلفزيونية أفلام ومسلسلات بأجر شهري مقبول، وتحولت هذه الخدمة إلى خدمة شعبية وتجاوز عدد المشتركين بها 25 ألف مشترك، حيث تقدم خدمات لمحبي الرياضة باشتراك شهري 3000 ليرة بدلا من الاشتراك العالمي بقنوات تكلفته 400 ألف ليرة سنوياً.

وبيّن البدين أن الاشتراك بالخدمة متاح في جميع المدن والمناطق التي تدعم فيه بوابات الإنترنت تقديم الخدمة، هي بحاجة إلى جهاز تلفزيون سمارت أو إلى تجهيزة بوكس Tv وانتشار الخدمة متسارع في المحافظات وخاصة بين فئة محبي الرياضة حيث تتيح لهم حضور الأقنية المشفرة وغير المشفرة، ويمكن متابعتها عبر تطبيق على الموبايل أو اللاب توب.

الوطن