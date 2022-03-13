مساوئ الدراجة على الاقتصاد الوطني
قال الرئيس التنفيذي لإحدى الشركات العملاقة :
الدراجة لا تنقذ الكوكب بالعكس هي الموت البطيء للإقتصاد لأن راكب الدراجة
- لا يشتري سيارة و لا يقترض ثمنها
- لا يشتري التأمين على السيارات
- لا يشترى الوقود
- لا يرسل سيارته للصيانة والإصلاحات
- لا يستخدم مواقف سيارات مدفوعة
- لا يسبب حوادث خطرة
- لا يطلب طرق سريعة متعددة المسارات
- لا يصاب بالسمنة . الأشخاص الأصحاء ليسوا ضروريين للاقتصاد .
فهم لا يشترون الأدوية
و لا يذهبون إلى المستشفيات أو الأطباء .
إنهم لا يضيفون شيئا إلى الناتج المحلي الإجمالي للبلاد . في الجهة المقابلة ، كل مطعم جديد لماكدونالدز يخلق 30 وظيفة على الأقل
- 10 أطباء قلب
و 10 أطباء أسنان
و 10 خبراء في إنقاص الوزن
بالإضافة إلى الأشخاص الذين يعملون في المطعم.
ملحوظة:
بهذا المنطق فالمشي أسوأ من الدراجة !
فالذين يمارسون المشي لا يشترون حتی دراجة
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