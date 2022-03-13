مساوئ الدراجة على الاقتصاد الوطني

13-03-2022

مساوئ الدراجة على الاقتصاد الوطني

قال الرئيس التنفيذي لإحدى الشركات العملاقة : 
الدراجة لا تنقذ الكوكب بالعكس هي الموت البطيء للإقتصاد لأن راكب الدراجة 
- لا يشتري سيارة و لا يقترض ثمنها 
- لا يشتري التأمين على السيارات 
- لا يشترى الوقود 
- لا يرسل سيارته للصيانة والإصلاحات 
- لا يستخدم مواقف سيارات مدفوعة 
- لا يسبب حوادث خطرة 
- لا يطلب طرق سريعة متعددة المسارات 
- لا يصاب بالسمنة . الأشخاص الأصحاء ليسوا ضروريين للاقتصاد . 
فهم لا يشترون الأدوية
 و لا يذهبون إلى المستشفيات أو الأطباء . 
إنهم لا يضيفون شيئا إلى الناتج المحلي الإجمالي للبلاد . في الجهة المقابلة ، كل مطعم جديد لماكدونالدز يخلق 30 وظيفة على الأقل 
- 10 أطباء قلب 
و 10 أطباء أسنان 
و 10 خبراء في إنقاص الوزن 
بالإضافة إلى الأشخاص الذين يعملون في المطعم. 

ملحوظة:
بهذا المنطق فالمشي أسوأ من الدراجة ! 
فالذين يمارسون المشي لا يشترون حتی دراجة 

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.
About text formats

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...