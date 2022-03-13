قصف صاروخي يستهدف القنصلية الأمريكية في أربيل

دوت عدة انفجارات في مدينة أربيل شمال العراق، ناجمة عن قصف صاروخي استهدف القنصلية الأمريكية في المدينة، والتي تحوي على قاعدة جوية للتحالف الدولي.

وقالت وسائل إعلام عربية إن القصف تمّ عبر 6 صواريخ غراد، سقطت في محيط القنصلية الأمريكية الجديدة على طريق أربيل - مصيف صلاح الدين.

من جانبه، قال محافظ المدينة "أوميد خوشناو" لوكالة الأنباء العراقية إن عدة صواريخ سقطت على محافظة أربيل، موكداً "عدم معرفة الجهة المستهدَفة، سواء كانت القنصلية الأمريكية أو المطار".

وتداول ناشطون لحظة القصف الصاروخي، وأشار البعض إلى تحليق طائرة مسيرة في الأجواء مع إطلاق نار من المضادات

الأرضية المتواجدة في القاعدة الأمريكية.

وانتشرت أنباء عن تعليق حركة الطيران الجوي في مطار أربيل القريب من القنصلية الأمريكية، إضافة إلى إغلاق أبواب السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد، وتشديد الإجراءات الأمنية.

وتدور الشبهات حول مجموعات عراقية موالية لإيران بالوقوف خلف الهجوم الصاروخي على المقرات الأمريكية في العراق، وذلك رداً على مقتـ.ل مستشارين إيرانيين في عدوان إسرائيلي سابق على سوريا.

وحتى اللحظة لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، كما لم يصدر أي معلومات من جهات رسمية بشأن الخسائر التي تسبب

بها الهجوم.

وسبق أن تعرضت القاعدة التابعة للتحالف الدولي قرب مطار أربيل لهجمات مماثلة، وكان آخر هجوم في أيلول الماضي، عندما استهدفت طائرات مسيّرة محيط المطار.