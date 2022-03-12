تحرير 85 بلدة في دونباس

12-03-2022

تحرير 85 بلدة في دونباس

أعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين، اليوم السبت، أن القوات التابعة للجمهورية حررت 85 بلدة على أراضيها منذ بدء العملية العسكرية الروسية في منطقة دونباس في 24 فبراير.


وقال بوشيلين لقناة "روسيا 1" التلفزيونية: "اليوم يمكن الحديث عن قيامنا بتحرير 85 بلدة، بما فيها مدينة فولنوفاخا، واليوم تعمل وزارة الداخلية هناك في إطار إجراءاتها الخاصة بها".

وأشار رئيس الجمهورية إلى أن القصف من قبل العسكريين الأوكرانيين أسفر عن إصابة 4 مدنيين بجروح وتضرر 38 منزلا و9 من منشآت المرافق العامة المدنية خلال الـ 24 ساعة الماضية، مضيفا أن القوميين الأوكرانيين قصفوا أراضي الجمهورية بقذائف مدفعية عيار 122 مم وقذائف هاون عيار 120 و 85 مم.

المصدر: "إزفيستيا"

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