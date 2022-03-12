احتراق ثلاثة صهاريج مازوت في النبك

توفي شخص وأصيب اثنان آخران، إثر نشوب حريق بصهريج مازوت في منطقة النبك بريف دمشق.

وقالت وزارة الداخلية إن الصهريج احترق في الحي الغربي من المدينة، خلف المدرسة الخامسة، ما أدى إلى احتراق مركبتين كانتا بجواره، ونتج عنه وفاة شخص وإصابة شخصين آخرين.

وقال قائد فوج إطفاء ريف دمشق، محمد الجردي، إن الحريق نشب في ثلاثة صهاريج لتوزيع مادة المازوت، سعة كل منها 4 آلاف ليتر أثناء عملية نقل مادة المازوت من أحد الصهاريج إلى الاثنين الآخرين.

وقال إن الحريق اندلع نتيجة انفجار خزان أحدها لسبب غير معروف، مشيراً إلى أن ثلاث سيارات إطفاء توجهت على الفور من مركزي دير عطية والنبك وعملت على إخماد الحريق وتبريده.