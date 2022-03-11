بوتين يوافق على جذب المتطوعين للمشاركة في العملية الروسية داخل أوكرانيا

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن موافقته المبدئية على فكرة جذب المتطوعين للمشاركة في العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وجاءت تصريحات الرئيس بوتين، خلال اجتماعه مع مجلس الأمن الروسي قال خلاله «إذا هناك أشخاصاً يريدون على الانضمام بشكل طوعي، لا سيما من أجل المال للقدوم ومساعدة الأشخاص الذين يعيشون في دونباس».

وأضاف بوتين قائلاً: «حسنًا نحتاج إلى مقابلتهم في منتصف الطريق ومساعدتهم على الانتقال إلى منطقة الحرب».

كما أعلن الرئيس الروسي، أن الرعاة الغربيون لا يخفون جمع المرتزقة من جميع أنحاء العالم لأوكرانيا، متجاهلين بذلك أعراف القانون الدولي.

بدوره كشف وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الجمعة، خلال جلسة مجلس الأمن القومي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن خطة هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة لتعزيز الحدود الغربية الروسية.

ووفقا لوزير الدفاع الروسي، فإن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة قامت بدراسة تدابير الغربي لتعزيز قواته على الحدود الغربية الروسية، كما تصل قوات جديدة كل يوم، بالرغم من عدم تعرضهم لأي تهديدات.

وقال شويغو: «ومع ذلك، يبدو لنا أنهم ، بالاستفادة من هذا الوضع، يرغبون في تشبُع منطقتنا الحدودية على الجانب الآخر إلى أقصى حد بالقوى والوسائل، وبالطبع تعزيزها لفترة طويلة، على ما يبدو».

وتابع وزير الدفاع الروسي: «انطلاقا من هذا، تقوم هيئة الأركان العامة بتطوير والانتهاء من خطة لتعزيز حدودنا الغربية، بما في ذلك، المنظومات الحديثة ونقل الأقسام القتالية إلى هناك لحماية حدودنا الغربية».

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الجوية استهدف مطارين استراتيجيين عسكريين يقعان في مدينتي لوتسك ووإيفانو فرانكوفسك الأوكرانية.

وجاء هذا الإعلان خلال مطالعة إعلامية للناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، الذي قال إن القوات الجوية الروسية قامت بضرب مطارين عسكريين تابعيين للجيش الأوكراني في مدينتي لوتسك وإيفان فرانكوفسك.

وأضاف كوناشينكوف: «تم تعطيل المطارين العسكريين في لوتسك وإيفانو فرانكيفسك عبر استهدافهما بأسلحة عالية الدقة وتم تعطيلها بالكامل».