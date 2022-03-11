سجل اسمك للدوران حول القمر
أعلنت وكالة “ناسا” الفضائية الأمريكية عن إرسال أسماء أشخاص على متن رحلة حول القمر مجاناً.
وقالت “ناسا” إنها سترسل أسماء الأشخاص على محرك أقراص محمول (فلاش درايف) على متن مهمة “أرتميس الأول” القادمة وفقاً لموقع “إنسايدر” الأمريكية، دون الحاجة لأي مدفوعات مالية من قبل الشخص.
وتابعت: “في حال التسجيل لإرسال اسم الشخص مع مهمة القمر القادمة، فسيتمكن من الوصول إلى بطاقة صعود افتراضية، تتضمن الاسم وتفاصيل الرحلة، كما سيحصل على رمز (QR) الذي يتيح له الانضمام إلى إطلاق ناسا كضيف افتراضي”.
وأضافت الوكالة أنه من الممكن تسجيل الاسم على موقع “ناسا” لمهمة ”أرتميس”، وإدخال رقم التعريف الشخصي المخصص من 4 إلى 7 أرقام، والذي سينشئ بطاقة الصعود الافتراضي إلى الرحلة.
وقالت “ناسا” في بيان لها إن رحلة “أرتميس الأول” تمهد الطريق نحو هبوط أول امرأة، وأول شخص ملون على القمر.
وسيتم الإطلاق التاريخي لمهمة “أرتميس الأول” في مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا في فلوريدا، ولم يتم تحديد موعد محدد للرحلة حتى الآن
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