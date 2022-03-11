سجل اسمك للدوران حول القمر

أعلنت وكالة “ناسا” الفضائية الأمريكية عن إرسال أسماء أشخاص على متن رحلة ‏حول القمر مجاناً.‏

وقالت “ناسا” إنها سترسل أسماء الأشخاص على محرك أقراص محمول (فلاش درايف) ‏على متن مهمة “أرتميس الأول” القادمة وفقاً لموقع “إنسايدر”‏ الأمريكية، دون ‏الحاجة لأي مدفوعات مالية من قبل الشخص.

وتابعت: “في حال التسجيل لإرسال اسم الشخص مع مهمة القمر القادمة، ‏فسيتمكن من ‏الوصول إلى بطاقة صعود افتراضية، تتضمن الاسم وتفاصيل الرحلة، ‏كما سيحصل ‏على رمز (QR) الذي يتيح له الانضمام إلى إطلاق ناسا ‏كضيف افتراضي”.‏

وأضافت الوكالة أنه من الممكن تسجيل الاسم على موقع “ناسا” لمهمة ‏‏”أرتميس”، و‏إدخال رقم التعريف الشخصي المخصص من 4 إلى 7 أرقام، والذي ‏سينشئ ‏بطاقة الصعود الافتراضي إلى الرحلة.‏

وقالت “ناسا” في بيان لها إن رحلة “أرتميس الأول” تمهد ‏الطريق نحو هبوط أول ‏امرأة، وأول شخص ملون على القمر‏.‏

وسيتم الإطلاق التاريخي لمهمة “أرتميس الأول” في مركز كينيدي للفضاء التابع ‏لناسا في فلوريدا، ولم يتم تحديد موعد محدد للرحلة حتى الآن