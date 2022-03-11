داعش يبايع أبو الحسن القرشي خليفة للمسلمين

11-03-2022

داعش يبايع أبو الحسن القرشي خليفة للمسلمين

أكد تنظيم «داعش» في تسجيل صوتي بثّته منصّات منسوبة إليه، مقتل زعيمه السابق أبو إبراهيم الهاشمي القرشي.


ويعد هذا أول إعلان منسوب لتنظيم «داعش» حول مقتل زعيمه السابق بعملية أميركية خاصة استهدف مقر إقامته في ريف إدلب، شمال غربي سوريا.

وأعلن التنظيم، اليوم، تعيين أبو الحسن الهاشمي القرشي خلفاً للزعيم السابق، وتعيين أبو عمر المهاجر متحدثاً رسمياً جديداً باسمه.
ad

ولا تعرف أية معلومات عن هوية أبو الحسن الهاشمي القرشي الحقيقية.

وقال أبو عمر المهاجر في التسجيل إن زعيم التنظيم السابق، قتل مع المتحدث باسم التنظيم «وهما يقاتلان».

وأوضح أن «الخليفة» الجديد، رشّحه سلفه قبل مقتله، وأن قادة التنظيم توافقوا على اسمه.

وظهر أن التسجيل تم إعداده بعد مقتل أبو إبراهيم الهاشمي القرشي، بأيام عدة، وتم تأجيل نشره إلى اليوم.

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.
About text formats

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...