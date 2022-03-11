11-03-2022
داعش يبايع أبو الحسن القرشي خليفة للمسلمين
أكد تنظيم «داعش» في تسجيل صوتي بثّته منصّات منسوبة إليه، مقتل زعيمه السابق أبو إبراهيم الهاشمي القرشي.
ويعد هذا أول إعلان منسوب لتنظيم «داعش» حول مقتل زعيمه السابق بعملية أميركية خاصة استهدف مقر إقامته في ريف إدلب، شمال غربي سوريا.
وأعلن التنظيم، اليوم، تعيين أبو الحسن الهاشمي القرشي خلفاً للزعيم السابق، وتعيين أبو عمر المهاجر متحدثاً رسمياً جديداً باسمه.
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ولا تعرف أية معلومات عن هوية أبو الحسن الهاشمي القرشي الحقيقية.
وقال أبو عمر المهاجر في التسجيل إن زعيم التنظيم السابق، قتل مع المتحدث باسم التنظيم «وهما يقاتلان».
وأوضح أن «الخليفة» الجديد، رشّحه سلفه قبل مقتله، وأن قادة التنظيم توافقوا على اسمه.
وظهر أن التسجيل تم إعداده بعد مقتل أبو إبراهيم الهاشمي القرشي، بأيام عدة، وتم تأجيل نشره إلى اليوم.
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