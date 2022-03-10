الأوراق المالية تطلب تزويدها بتقارير الحوكمة

طلب رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية، من الشركات المساهمة العامة المدرجة والعاملة في السوق، تزويد الهيئة بتقرير الحوكمة لعام 2021 بشكل استثنائي كمدة أقصاها حتى الـ28 من شهر نيسان القادم، حيث ستقوم الهيئة بنشر تقارير الحوكمة لكل الشركات بعد تدقيقها، على موطلب رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية، من الشركات المساهمة العامة المدرجة والعاملة في السوق، تزويد الهيئة بتقرير الحوكمة لعام 2021 بشكل استثنائي كمدة أقصاها حتى الـ28 من شهر نيسان القادم، حيث ستقوم الهيئة بنشر تقارير الحوكمة لكل الشركات بعد تدقيقها، على موقع الهيئة Business .

وبحسب الكتاب الموجّه للشركات، يتعيّن على الأخيرة إعداد تقاريرها وفق النموذج الجديد المعتمد بشكل سنوي، بدلاً من استمارة تطبيق الحوكمة السابقة، كما يتعيّن عليها المحافظة على التسلسل المذكور ضمن النموذج الجديد، وفي حال عدم وجود الفقرة المذكورة يجب ذكر ذلك بشكل صريح.

ودعت أيضاً إلى عدم حذف أية معلومة من النموذج مع إمكانية إضافة معلومات أخرى تراها الشركة مناسبة دون الإخلال بالتسلسل المذكور ضمن النموذج.

ويأتي هذا التوجيه استناداً إلى أحكام نظام الممارسات السليمة لإدارة الشركات، وفي إطار دور الهيئة الرقابي والتوجيهي في متابعة تطبيق ممارسة الحوكمة، نظراً لأهمية تطبيق قواعدها على الشركات.