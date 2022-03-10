العراق: انفجار عبوة ناسفة على طريق رتل قائد عسكري شمالي البلاد

10-03-2022

العراق: انفجار عبوة ناسفة على طريق رتل قائد عسكري شمالي البلاد

أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق اليوم الخميس انفجار عبوة ناسفة على طريق رتل قائد عسكري شمالي البلاد.

وذكرت في بيان صحفي أن "القطعات الأمنية في قيادة عمليات صلاح الدين نفذت عملية بحث وتفتيش في منطقة جنوب العيث ضمن قاطع المسؤولية وخلال هذه العملية انفجرت عبوة ناسفة كانت مزروعة في الطريق".

وأضافت أن "الانفجار أدى إلى أضرار في مقدمة عجلة نوع( لاندكروزر مصفحة) كان بداخلها قائد عمليات صلاح الدين وآمر لواء مغاوير العمليات، دون خسائر بشرية".
 

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