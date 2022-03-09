انتخاب محسن غازي نقيباً للفنانين السوريين

09-03-2022

انتخاب محسن غازي نقيباً للفنانين السوريين

انتخاب محسن غازي نقيباً للفنانين السوريين

انتخب أعضاء المجلس المركزي لنقابة الفنانين، الفنان محسن غازي نقيباً للفنانين خلفاً للراحل زهير رمضان الذي رحل في السابع عشر من تشرين الثاني من العام الماضي متأثراً بمرضه.

ويتألف المجلس من الأعضاء نزيه أسعد وعماد جلول وهادي بقدونس وأحمد كمال الحريري وميرفت رافع وريم عبد العزيز وأسعد عيد وأسامة السلطان ومحمد نبيل أبو الشامات وعلي القاسم الذي انتخب بديلاً عن عبد الله بيطار المستقيل.

ويشار إلى أن غازي هو النقيب الحادي عشر في تاريخ نقابة الفنانين السوريين التي أسست عام 1968 بعد كل من دريد لحام وأمين الخياط وصباح فخري وسهيل كنعان وأسعد فضة وصباح عبيد وأسعد عيد وفاديا خطاب وزهير رمضان.

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