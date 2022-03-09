أقدما على سرقة منزل نهاراً .. وفرع الأمن الجنائي في اللاذقية يلقي القبض عليهما 

ادعى أحد المواطنين إلى قسم شرطة اللاذقية الشرقي بإقدام أشخاص مجهولين على سرقة مصاغ ذهبي وأجهزة خليوية ومبالغ مالية وألبسة وأحذية من منزله الكائن في حي الأوقاف عن طريق الخلع والكسر.

ونتيجة التحري وجمع المعلومات تمكن فرع الأمن الجنائي وبفترة وجيزة من كشف وتحديد هوية الفاعلين وإلقاء القبض عليهما وهما المدعو (ابراهيم. ك) مواليد ٢٠٠٣، والحدث (أحمد. م) مواليد ٢٠٠٨ وتبين أنهما من أرباب السوابق، وبالتحقيق معهما اعترفا بإقدامهما على سرقة المنزل المذكور نهاراً أثناء غياب أهله بواسطة الخلع والكسر، وسرقة عدة محلات أخرى، ونشل أشخاص بطريقة المغافلة بالاشتراك مع شخصين متواريين تم البحث عنهما وإلقاء القبض عليهما وهما الحدثين (أيهم. ا) مواليد ٢٠٠٧، و(أحمد. س) مواليد ٢٠٠٦، وبالتحقيق معهما اعترفا بما نسب إليهما.

وبدلالة المقبوض عليهما الأول والثاني تم استرداد كامل المسروقات من منزليهما، وسلمت إلى صاحبها أصولاً، وسيتم تقديم المقبوض عليهم إلى القضاء المختص.