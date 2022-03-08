وصل المشروع الوطني لإنتاج البطاطا الإكثارية إلى مراحل متقدمة ما قبل الأزمة، ليعود اليوم مجدداً وبخطا ثابتة وصولاً للاستغناء عن البذار الأجنبي المستورد.

وقال مدير عام مؤسسة إكثار البذار وائل الطويل بإنه تمت زراعة ١٣٤٠ دونماً مع المتعاقدين من الفلاحين لزراعة الحقول المفتوحة حاجة كل دونم منها حوالي ٣٠٠ كيلو غرام من مرتبة إيليت ، ومن المتوقع أن تعطي إنتاجاً يصل إلى ٣٠٠٠ طن .

ورأى أن المضي قدماً في التركيز على المشروع الوطني لإنتاج بذار البطاطا سينهي مستقبلاً عملية استيراد البذار الأجنبي، لتنتج لاحقاً بطاطا الطعام.

وأكد الطويل بأن الإنتاج مرهون بعدة عوامل بيئية وظروف جوية وبعيداً عن الإصابة بأي مرض كان، فضلاً عن أن بعض الدرنات قد لا تنبت، لكن في كل الأحوال يجب ألا يقل عن ٣٠٠٠ طن.

واستطرد وائل قائلا إن الموضوع عندما يتعلق بإنتاج بذار البطاطا يعطي الدونم ستة أمثال بينما يعطي عندما يتعلق الأمر بإنتاج بطاطا الطعام أكثر من خمسة عشر مثلاً، هذا هو الفارق بين إنتاج بطاطا للزراعة وانتاج بطاطا للطعام .

وقدر الطويل حاجة القطر السنوية من بذار البطاطا بـ١٢ ألف طن وأكد أن هذا ما يسعى المشروع الوطني لإنتاج بذار البطاطا الوصول إليه مستقبلاً.

وعن الزراعات في البيوت الشبكية أوضح الطويل بأنه تمت زراعة ٨٧١ بيتاً شبكياً حاجة كل بيت منها سوبر أمات ٢٠٠ كغ ليعطي ما بين الطن وطن ونصف ايليت.

تشرين