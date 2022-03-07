القبض على مخربي الشبكة الكهربائية وشبكة الهاتف في اللاذقية

ألقت شرطة ناحية الهنادي في محافظة اللاذقية بالتعاون مع الأهالي، القبض على عصابة تمتهن الاعتداء على الشبكات الكهربائية والهاتفية وسرقتها، وضبطت بحوزتها كمية من الأمراس المسروقة التي تقدر قيمتها بعشرات الملايين.

وقالت وزارة الداخلية في منشور على فيسبوك إنه ونتيجة للمتابعة والبحث عن الأشخاص الذين يقومون بالتعدي على الشبكات الكهربائية والهاتفية وسرقتها ومن خلال تكثيف الدوريات تمكنت شرطة ناحية الهنادي من توقيف ثلاثة أشخاص بالجرم المشهود أثناء محاولتهم قص أمراس كهربائية من قرية (ستخيرس)، وهم المدعوين (علاء. ص) و(طارق. ش) و(مجد. م).

تمت مصادرة قطاعة حديدية وحبل يستخدمونه لإسقاط أعمدة الكهرباء الخشبية، وعثر بحوزتهم على مبالغ مالية حصلوا عليها من بيع المسروقات.

وبالتحقيق معهم اعترفوا بإقدامهم بالاشتراك مع أشخاص متوارين على سرقة العديد من الأمراس الكهربائية من عدة قرى وأحياء في اللاذقية وهي { ستخيرس ــ الهنادي ــ عين العروس ــ جناتا ــ رأس شمرا ــ وغيرها)، حيث كانوا يتنقلون بسيارة نوع سوزوكي أثناء النهار ثم يقومون في منتصف الليل بالقص والسرقة.

وتم حجز السيارة المذكورة، وبلغت طول الأمراس المسروقة حوالي /2000/ متر، وقدرت قيمتها بحوالي خمسة وسبعون مليون ليرة سورية.

ومازالت الأبحاث مستمرة لكشف جميع شركائهم، وسيتم تقديمهم مع المصادرات إلى القضاء المختص.

المصدر : وزارة الداخلية