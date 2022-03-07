07-03-2022
بعد حجبها لـ فيسبوك وتويتر تعرفوا على فكونتاكتي البديل الروسي
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عقب حجب السلطات الروسية لموقعي التواصل الاجتماعي “فيسبوك” و”تويتر”، اتجه الروس نحو الاعتماد على منصة محلية شبيهة تسمى “فكونتاكتي”.
ويعد “فكونتاكتي” موقعاً للتواصل الاجتماعي يمكن استخدامه مجانا، ومشابه تقريباً لـ”فيسبوك”، وهو من المواقع الأكثر شعبية في روسيا وأوكرانيا وبيلاروسيا وكازاخستان.
وكشف إحصاء أجراه موقع الإحصاءات الاستهلاكية الدولي “ستاتيستا”، عن تصدر “فكونتاكتي” قائمة أعلى منصات التواصل الاجتماعي استخداما في العام الماضي.
وتواجه روسيا حالياً حرب منصات التواصل بمنصتها “فكونتاكتي”، التي حققت أعلى نسبة استخدام داخل روسيا عام 2021 بحسب إحصاءات “ستاتيستا”، حيث استحوذت على نسبة 73 % من مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي في البلاد.
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