الأولى من نوعها.. جامعة حماة تمنح براءة الذمة إلكترونياً للطلبة

بيَّنَ رئيس جامعة حماة الدكتور محمد زياد سلطان، أن الجامعة أطلقت خدمة جديدة تعد الأولى من نوعها على مستوى الجامعات الحكومية، هي منح براءة الذمة بشكل إلكتروني لطلبة الجامعة ضمن خطة التحول الرقمي، وأتمتة العمل في كل مفاصل العمل بالجامعة.

وأوضح أن هذه الخدمة تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتسهيلها لتقديم أفضل الخدمات للطلبة، والاعتماد على الأتمتة في إنجاز معاملاتهم وإنهاء حالات الفساد الإداري، واختصار الوقت والجهد.

وأشار إلى أن آلية عمل هذه الخدمة تقوم على دخول الطالب أو الطالبة صاحب العلاقة للموقع الإلكتروني للجامعة، وإدخال الرقمين الجامعي والوطني، وبعدها التسجيل إلكترونياً على طلب براءة الذمة، وتتم متابعة الحالة من خلال الحساب الشخصي لصاحب العلاقة من خلال الخليوي أو أي وسيلة متوافرة بين يديه.

ولفت سلطان إلى أنه بعد إدخال الرقم الجامعي والوطني وتسجيل الطالب، يقوم الموظف ضمن مديرية نظم المعلومات والاتصالات، بتبرئة الذمة أو إرسال ملاحظة بوجود ذمة مالية يجب معالجتها، وعند الانتهاء من تبرئة الذمة من جميع الأقسام المختصة يتم إرسال إشعار عبر الموقع الإلكتروني ورسالة بانتهاء الحالة، حيث يتم استلام براءة الذمة مطبوعة وجاهزة من صاحب العلاقة.

وأوضح محمد الشامي من مديرية نظم المعلومات والاتصالات، أن هذه الخدمة قفزة نوعية للوصول إلى تقديم الخدمات الإلكترونية، وأعطت قيمة مضافة للجامعة التي تعمل لتخفيف الأعباء وتوفير الوقت والجهد على الطلبة، من خلال إصدار أكثر من خدمة في مكان واحد وإلغاء الروتين ودور الوسيط.

الوطن