مسؤول أمني سوري في «طهران».. هذا ما بحثه ؟!

قالت وكالة “إرنا” الإيرانية، إن مدير مكتب “الأمن الوطني” في سوريا، اللواء “علي مملوك” التقى في طهران، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، “علي شمخاني”.

ووفق الوكالة عرض مملوك على شمخاني، تقريراً حول الوضع في أنحاء سوريا.

وقال إنهم «اجتازوا “الأزمة الأمنية”»، مشيرا إلى «الفرص الكبيرة للتعاون الاقتصادي بين دمشق وطهران في مختلف المجالات ولاسيما الاقتصادية».

وأوضح أن «وجود الشركات الإيرانية ورجال الأعمال الإيرانيين في سوريا واستمرار التعاون الثنائي في القطاعات الاقتصادية والتجارية “يعود بالنفع لمصلحة البلدين”».

بدوره، أشار شمخاني إلى «تسهيل وتسريع وتيرة تنفيذ وثائق التعاون والاتفاقيات الثنائية، خاصة في المجال الاقتصادي».

والشهر الماضي، وقع وزير الاقتصاد والتجارة الداخلية في الحكومة السورية، سامر الخليل، مع وفد إيران اقتصادي زار دمشق اتفاقاً على إنشاء منطقة حرة مشتركة، وجعل الرسوم الجمركية 0% لبعض المنتجات.