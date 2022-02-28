بئرٌ يحتضن طفل حديث الولادة في حمص.. بلا نسب وحسب

أعلنت مديرية الدفاع المدني في حمص، عن العثور على طفل حديث الولادة لم يتجاوز عمره الساعات فقط، في بئر ارتوازي بحي البياضة.

وذكر مدير المديرية غياث عاقل، أن غرفة العمليات تلقت اليوم، بلاغاً عن طريق قسم شرطة حي البياضة بشأن طفل موجود في بئر ارتوازية قديمة بعمق حوالي 10 أمتار وقطر 40 سم، ما استدعى على الفور توجه فرق الانقاذ إلى الموقع المذكور، وتم العمل بشكل حثيث لإخراج الطفل.

وأضاف عاقل أنه تم إخراج الطفل بعد عمل شاق بواسطة استخدام كاميرا خاصة وحبال.

وبيّن أن عمر الطفل عدة ساعات فقط وهو مجهول الأهل والهوية وتم نقله إلى مشفى الباسل لتلقي العلاج.

وقبل أيام، عثرت ثلاثة نساء، على طفلة رضيعة عمرها شهر تقريباً، في مدخل عيادة أحد الأطباء بمدينة السلمية في حماة.

وفي الشهر الماضي، عثر أهالي حي الخضر في مدينة حمص، على طفل رضيع يقدّر عمره بنحو 40 يوماً أمام أحد الأبنية، ونُقل مباشرةً إلى أحد مشافي المدينة لتقديم الرعاية الصحية له.

كما عُثر في مدينة حماة على طفل رضيع لا يتجاوز عمره الشهرين، كان موضوعاً عند مدخل أحد الأبنية بضاحية أبي الفداء وإلى جانبه ورقة مكتوب عليها (ابن حلال).



وسبقها طفلة روح التي عُثر عليها مرمية على باب أحد المستشفيات الخاصة في مدينة اللاذقية، لتُنقل بعدئذ إلى مشفى التوليد والأطفال.