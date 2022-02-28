سوريا.. تفاصيل جديدة لقرض «التسليف الشعبي»
دعا مصرف التسليف الشعبي في سوريا الراغبين بالحصول على #قروض “الدخل المحدود” إلى تقديم الطلبات بدءاً من غداً الثلاثاء.
المصرف أكد أنه سيتم «منح القرض وفق أجل سداد جديد تم تمديده حتى 7 سنوات بسقف 5 مليون ليرة ومعدل فائدة 7,5 بالمئة سنوياً».
وأضاف أنه «سيستفيد من القرض كل العاملين في الدولة من مدنيين وعسكريين، والقطاع المشترك والتعاوني والمتقاعدين بمن فيهم من هم على نظام التأمين والمعاشات وورثة الشهداء، كما سيتم منح القرض على أساس 40% من الأجر الشهري المقطوع مضافاً إليه 100% من التعويضات الثابتة بعد حسم الاقتطاعات الجارية على الأجر والتي يرتبها العامل على نفسه».
وتابع المصرف أنه «سيمنح القرض في سوريا بكفالة عامل واحد أو أكثر من العاملين الدائمين في الدولة لتغطي نسبة الـ 40 بالمئة من الأجر الشهري وكامل التعويضات الثابتة قيمة القسط الشهري للقرض أو كفالة لا تقل عن اثنتين، إما من المتقاعدين المدنيين على نظام التأمين والمعاشات أصحاب الحسابات الموطنة معاشاتهم لدى أحد فروع المصرف، أو من المتقاعدين العسكريين على نظام التأمين والمعاشات أصحاب الحسابات الموطنة معاشاتهم لدى أي مصرف».
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