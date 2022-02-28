الدفاع الروسية تعلن سقوط قتلى في العملية الخاصة داخل أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية سقوط عدد من الجنود الروس بين قتيل وجريح خلال مهامهم القتالية في العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.



وقال الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف، إن الجنود الروس يظهرون الشجاعة والبطولة في تنفيذ مهامهم القتالية.

وأضاف: “للأسف فهناك قتلى وجرحى من رفاقنا، لكن خسائرنا أقل بكثير من خسائر القوميين الذين تمت تصفيتهم وخسائر العسكريين الأوكرانيين”.

وتابع: “نجحت قوات جمهورية لوغانسك الشعبية بدعم ناري من القوات المسلحة الروسية في التقدم بنجاح 4 كيلومترات أخرى في عمق دفاعات العدو”.

وتابع: “أما وحدات جمهورية #دونيتسك الشعبية، فقد قضت على مقاومة الوحدات القومية، وتقدمت 6 كيلومترات أخرى وحررت مدن نيجني وغرانيتنوي وغنوتوفو”.

وأشار إلى القوات الروسية تمكنت من تدمير 1067 هدفا في البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا بينها 27 مركزا للقيادة والاتصالات، و38 نظاما صاروخيا مضادا للطائرات (S-300)، و (Buk M-1) و(Osa)، إضافة إلى 56 محطة رادار.

وقال: “خلال الـ24 ساعة الماضية تم تدمير 7 أنظمة صواريخ مضادة للطائرات بما فيها (S-300) قرب مدينة كراماتورسك، و3 طائرات هجومية بدون طيار من طراز (بيرقدار TB-2) في ضواحي تشيرنيغوف”.

وأشار إلى “تدمير 254 دبابة وعربة مصفحة أخرى، و31 طائرة على الأرض، و46 راجنة صواريخ، و103 مرابض مدفعية وهاون، و164 آلية عسكرية”.

ولفت إلى أنه “بالنسبة لأسرى الحرب الأوكرانيين، سنواصل معاملة جميع جنود القوات المسلحة الأوكرانية الذين ألقوا أسلحتهم طوعا.. نحن نفهم أنهم أقسموا اليمين أمام شعب أوكرانيا.. كل الذين ألقوا أسلحتهم وكفوا عن المقاومة سيعودون إلى عائلاتهم”.



وأضاف: “نعرف كيف يتعامل النازيون الأوكرانيون مع عدد محدود من الأسرى الروس.. نرى كيف يمارسون تعذيبهم كما فعل النازيون الألمان وأتباعهم في الحرب العالمية الثانية”.