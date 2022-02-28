برشلونة يواصل انتفاضته ويدك مرمى بلباو برباعية

واصل فريق برشلونة انتفاضته واستعاد المركز الرابع في الدوري الإسباني، بعد فوزه على ضيفه أتلتيك بلباو برباعية نظيفة، يوم الأحد في المرحلة الـ 26 للمسابقة المحلية.

وافتتح الغابوني أوباميانغ أهداف البارسا في الدقيقة 37 من الشوط الأول، ليكون الهدف الثالث له على التوالي في مختلف المسابقات مع فريقه الجديد.

وفي الشوط الثاني، كانت لمسات المدرب تشافي واضحة، حيث استطاع البدلاء ديمبلي ولوك ديو يونغ وممفيس ديباي تسجيل 3 أهداف في الدقائق 73, 90 , 94.

وبفوزه على بلباو رفع برشلونة رصيده في الدوري إلى 45 نقطة في المركز الرابع متقدماً على أتلتيكو مدريد صاحب المركز الخامس بنفس عدد النقاط.

وفي الفترة الأخيرة، يقدم برشلونة أداءً قوياً للغاية، فهو سجل خلال آخر 3 مباريات 12 هدفاً وتلقى 3 أهداف فقط، كما أنه نجح في التأهل الأوروبي بالفوز علي حساب نادي نابولي برباعية.

وكانت آخر مواجهاته المحلية قد نجح في الفوز علي حساب نادي فالنسيا بأربعة أهداف مقابل هدف.