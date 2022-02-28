السعودية تؤكد التزامها باتفاق "أوبك بلس" مع روسيا

أكدت المملكة العربية السعودية أنها ملتزمة باتفاق "أوبك بلس" مع روسيا، الذي يحدد كميات النفط في الأسواق العالمية، حسبما نقلت وكالة فرانس برس.

وفي ظل ارتفاع أسعار النفط العالمية تأثراً بالأزمة الأوكرانية، كان من المتوقع أن تنسحب السعودية من الاتفاق، لضخ مزيد من النفط، وبالتالي تخفيض أسعاره.

القرار السعودي جاء في اتصال بين ولي العهد محمد بن سلمان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بحسب ما نقلت الوكالة عن الإعلام الرسمي السعودي.

وأكد ابن سلمان حرص المملكة على استقرار وتوازن أسواق البترول، والتزام المملكة باتفاق "أوبك بلس" الموقع بين 23 دولة مصدرة للنفط في العالم، من بينها روسيا.

وبلغ سعر النفط العالمي أكثر من مئة دولار مع بداية العملية الروسية في أوكرانيا، وتثير العقوبات التي تفرضها الدول الغربية على روسيا، مخاوف من أن تزيد الأسعار أكثر.

ومنذ بداية الأزمة، لم تبد الرياض، أحد أكبر مصدري النفط في العالم، نية في زيادة الانتاج لتهدئة الأسعار، وهو ما يعتبر دعماً غير مباشر لروسيا التي تغطي 40% من حاجة الغاز الأوروبية، وتصدّر 2,3 برميل نفط خام إلى أوروبا يومياً.

يشار إلى أن اتفاق "أوبك بلس" تمّ توقيعه في 2016، ويضم 13 عضوا في منظمة الدول المصدّرة للنفط "أوبك" و10 من خارج المنظمة، وقد قاومت هذه الدول ضغوطاً أمريكية لزيادة الانتاج بهدف خفض الأسعار.