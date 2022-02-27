سوريا تخسر نحو نصف قطيعها الحيواني

27-02-2022

سوريا تخسر نحو نصف قطيعها الحيواني

سوريا تخسر نحو نصف قطيعها الحيواني

كالعادة خرجت الجهات العامة لتبرر ارتفاع الأسعار بالعقوبات والاستيراد والتصدير حيث صرح مدير الإنتاج الحيواني في وزارة الزراعة أسامة حمود أن قطاع الثروة الحيوانية فقد حوالي 40 لـ 50 % من قطيعه خلال الفترة الأخيرة بسبب الارتفاع العالمي الكبير في أسعار الأعلاف إضافة للعقوبات الاقتصادية على سورية .

وأوضح حمود في حديثه عبر اذاعة شام إف أم أن الوزارة حاولت تأمين مقننات علفية تغطي قدر الإمكان من حاجة قطاع الثروة الحيوانية، لكن لدينا مشكلة كبيرة تهدد جهود ترميم الثروة الحيوانية تتمثل بعدم قدرة المربين بالاستمرار بعملية التربية ما يدفعهم لبيع قسم كبير من قطعانهم لتأمين احتياجات القسم الآخر .


وأضاف يتم تلقيح قطيع الثروة الحيوانية بشكل كامل مجاناً ولكن تظهر أحياناً بؤر مرضية تتم معالجتها والتعامل معها، لكن إذا تمت المقارنة بين أعداد الحيوانات بين آخر دراسة أجريت عام 2010 والدراسات حالياً نجد النسبة انخفضت لحوالي 30% بالنسبة للأبقار و 40% بالنسبة للأغنام و 50% بالنسبة لقطاع الدواجن الذي تضرر بالشكل الأكبر، لأن غالبية أعلاف هذا القطاع تكون مستوردة .


كما أشار إلى أن المنطقة الشرقية كانت تحتوي على ثلث قطيع الثروة الحيوانية في سورية ولكن خلال سنوات الأزمة تعرضت للذبح العشوائي والتهريب والسرقة، وكل مانستطيع تقديمه حالياً هو الإبقاء على صحة القطيع بحالة جيدة وتقديم المقننات العلفية .

وختم حمود حديثه بالقول أنه اتيح للوزارة منذ فترة تصدير نسبة قليلة من الأغنام لدعم صندوق تداول الأعلاف ومساعدة المربين بالاستمرار بعملية التربية، أما بالنسبة للاستيراد فمتاح لنا استيراد عجول الدبح المباشر فقط .

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