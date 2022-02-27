27-02-2022
المدفعية التركية تقصف قرى سورية شمال غرب الحسكة
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أصيب عدد من المدنيين جراء قصف القوات التركية بقذائف المدفعية على قرى تل شنان والدردارة وأم الخير بريف تل تمر شمال الحسكة.
وكشفت مصادر محلية أن “اعتداء بالمدفعية الثقيلة من الاحتلال التركي والتنظيمات الإرهابية التابعة له طال الأحياء السكنية ومنازل المواطنين في قرى تل شنان والدردارة وأم الخير بريف تل تمر شمال غرب الحسكة وتسبب بإصابة عدد من المدنيين بجروح متفاوتة”.
وأشارت المصادر إلى أن “العدوان أدى أيضا إلى وقوع أضرار كبيرة في منازل الأهالي والممتلكات العامة والخاصة وحالة من الهلع لدى المواطنين الذين اضطروا إلى الاختباء بالأقبية”.
المصدر: وكالة “سانا”
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