المدفعية التركية تقصف قرى سورية شمال غرب الحسكة

27-02-2022

المدفعية التركية تقصف قرى سورية شمال غرب الحسكة

المدفعية التركية تقصف قرى سورية شمال غرب الحسكة

أصيب عدد من المدنيين جراء قصف القوات التركية بقذائف المدفعية على قرى تل شنان والدردارة وأم الخير بريف تل تمر شمال الحسكة.

وكشفت مصادر محلية أن “اعتداء بالمدفعية الثقيلة من الاحتلال التركي والتنظيمات الإرهابية التابعة له طال الأحياء السكنية ومنازل المواطنين في قرى تل شنان والدردارة وأم الخير بريف تل تمر شمال غرب الحسكة وتسبب بإصابة عدد من المدنيين بجروح متفاوتة”.


وأشارت المصادر إلى أن “العدوان أدى أيضا إلى وقوع أضرار كبيرة في منازل الأهالي والممتلكات العامة والخاصة وحالة من الهلع لدى المواطنين الذين اضطروا إلى الاختباء بالأقبية”.

المصدر: وكالة “سانا”

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