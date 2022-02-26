أمريكا تفرض عقوبات على بوتين ولافروف وقادة عسكريين

قالت وزارة الخزانة الأمريكية، إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات، الجمعة، على الرئيس الروسي فلاديمبر بوتين، ووزير خارجيته سيرغي لافروف، ووزير الدفاع سيرغي شويغو، ورئيس هيئة الأركان العامة فاليري جيراسيموف، بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، في بيان: "نحن متحدون مع حلفائنا وشركائنا الدوليين لضمان أن تدفع روسيا ثمنا اقتصاديا ودبلوماسيا باهظا مقابل غزوها لأوكرانيا".

وأضافت: "إذا لزم الأمر فنحن على استعداد لفرض مزيد من العقوبات على روسيا لسلوكها المروع على الساحة العالمية".

وفي وقت سابق، قال متحدث باسم البيت الأبيض في تغريدة إن وزارة الخزانة ستفرض أيضا "عقوبات بالحظر التام" على صندوق الاستثمار المباشر الروسي المملوك للدولة.

من جهتها، استخدمت روسيا في مجلس الأمن الدولي، حقّ النقض "الفيتو" ضدّ مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة وألبانيا، يستنكر بأشدّ العبارات هجومها على أوكرانيا، ويدعوها إلى سحب قواتها من هذا البلد "فورا".

وصوّت 11 عضواً من أعضاء المجلس الـ15 لصالح النص، بينما امتنعت عن التصويت ثلاث دول هي: الصين والهند والإمارات العربية المتّحدة.