السوريون يشترون عقارات بأكثر من 7 آلاف مليار ليرة

كشف تقرير عن إحصائيات مبيعات العقارات في جميع المحافظات السورية من 3 أيار 2021، إلى 17 شباط 2022، رغم ركود سوق العقارات في سوريا.

وطبقاً للتقرير بلغ عدد عقود البيع المنفذة خلال الفترة المحددة والتي تعادل 176 يوم عمل فعلي، 231.1 ألف عقد بمعدل نمو أسبوعي 4.5 %، بينما المتوسط ​​اليومي لعدد عقود البيع المنفذة في الأسبوع الأخير بلغ 2012 عقداً.

وبحسب تقرير وزارة المالية السورية، تصدرت محافظة ريف دمشق المحافظات السورية من حيث عقود البيع المكتملة بنسبة 25.4 % من إجمالي العقود المنفذة، تليها محافظة اللاذقية 12.4 %، ودمشق 9.4 %، والحسكة 0.1 % بأدنى نسبة من بين المحافظات.

وارتفع المعدل الأسبوعي البالغ 3.8 % من القيمة الرائجة لعقود البيع المنفذة إلى 7770 مليار ليرة، فيما بلغ المتوسط ​​اليومي لقيم عقود البيع المنفذة في الأسبوع الأخير 56.5 مليار ليرة.

وبلغ عدد عقود البيع وسطياً 2012 عقد يومياً، فيما بلغ وسطي القيم الرائجة لعقود البيع المنفذة يومياً نحو 56.5 مليار ليرة سورية.

وبيّنت الوزارة، أنه بلغ إجمالي عدد عقود الإيجار المنفذة خلال المدة المذكورة 163.5 ألف عقد، بمعدل نمو أسبوعي قدره 2.9 %، والمتوسط ​​اليومي لعدد عقود الإيجار المنفذة في الأسبوع السابق 948، وبنسبة 37 %، تصدرت دمشق المحافظات السورية من حيث عدد عقود الإيجار.