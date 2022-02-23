وفاة صاحب معمل أدوية في حلب ومصدر طبي يكشف السبب

23-02-2022

وفاة صاحب معمل أدوية في حلب ومصدر طبي يكشف السبب

توفي أحد الشركاء في إحدى المنشآت الدوائية بحلب ( غ . ص ) ويبلغ من العمر 67 عاماً، مساء أمس، في منزله بحي “حلب الجديدة” نتيجة إصابته بطلق ناري من مسدس حربي.

مصدر في الطبابة الشرعية بحلب بيّن أن الحادثة وقعت بواسطة مسدس حربي تم إطلاق رصاصة منه، مرجحاً أن سبب الوفاة هو الانتحار، فيما أكد مصدر طبي في حلب أن «المتوفي مصاب بمرض نفسي».

إلى ذلك، ذكشف مراسلنا في حلب عن «متابعة القضية مع القضاء المختص لحين استوفاء المعلومات الكاملة عن سبب الوفاة».

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