مقتل أحد متزعمي مرتزقة تركيا في اعزاز

22-02-2022

مقتل أحد متزعمي مرتزقة تركيا في اعزاز

مقتل أحد متزعمي مرتزقة النظام التركي بعبوة ناسفة في اعزاز

قتل أحد متزعمي مرتزقة النظام التركي جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارة عسكرية في مدينة اعزاز بريف حلب الشمالي.

وذكرت مصادر محلية أنه في إطار استمرار الاقتتال بين التنظيمات الإرهابية التابعة للاحتلال التركي انفجرت عبوة ناسفة صباح اليوم بسيارة عسكرية وسط مدينة اعزاز بريف حلب الشمالي ما أدى إلى مقتل أحد متزعمي التنظيمات الإرهابية التي تديرها استخبارات النظام التركي.

وقتل الخميس الماضي أحد متزعمي مرتزقة النظام التركي جراء انفجار عبوة ناسفة في مدينة الباب بريف حلب الشمالي التي تشهد عمليات تصفية متبادلة جراء خلافات على مناطق النفوذ وتقاسم المسروقات وممتلكات المواطنين ومحاصيلهم الزراعية.

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