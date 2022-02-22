22-02-2022
مقتل أحد متزعمي مرتزقة تركيا في اعزاز
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قتل أحد متزعمي مرتزقة النظام التركي جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارة عسكرية في مدينة اعزاز بريف حلب الشمالي.
وذكرت مصادر محلية أنه في إطار استمرار الاقتتال بين التنظيمات الإرهابية التابعة للاحتلال التركي انفجرت عبوة ناسفة صباح اليوم بسيارة عسكرية وسط مدينة اعزاز بريف حلب الشمالي ما أدى إلى مقتل أحد متزعمي التنظيمات الإرهابية التي تديرها استخبارات النظام التركي.
وقتل الخميس الماضي أحد متزعمي مرتزقة النظام التركي جراء انفجار عبوة ناسفة في مدينة الباب بريف حلب الشمالي التي تشهد عمليات تصفية متبادلة جراء خلافات على مناطق النفوذ وتقاسم المسروقات وممتلكات المواطنين ومحاصيلهم الزراعية.
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