سورية وإيران توقعان مذكرة تفاهم للتعاون الثنائي في مجال الشؤون الإدارية والتوظيف

وقعت سورية وإيران في طهران اليوم مذكرة تفاهم للتعاون الثنائي في مجال الشؤون الإدارية والتوظيف.

ووقع المذكرة عن الجانب السوري الدكتورة سلام سفاف وزيرة التنمية الإدارية وعن الجانب الإيراني الدكتور ميثم لطيفي مساعد الرئيس الإيراني رئيس منظمة شؤون الإدارة العامة والتوظيف وهي تتناول التعاون في مجال التطوير الإداري والاستفادة من الخبرات لدى كل من الطرفين ولا سيما بناء القدرات البشرية وإدارتها.

وعقد الجانبان جلسة مباحثات تناولت سبل تعزيز التعاون في مجال التنمية الإدارية والاصلاح الإداري والتدريب والتأهيل والأداء الإداري وإدارة الموارد البشرية واستخدام تقنية المعلومات وصولاً إلى الأهداف المتوخاة.

وقالت الوزيرة سفاف وفقاً لما جاء في سانا : لدينا في سورية خطط وبرامج عمل وسياسات إدارية لتحقيق التنمية الإدارية والإصلاح الإداري من خلال تعزيز أداء الموارد البشرية ورفد الكوادر والعاملين في القطاعات المختلفة بالتدريبات الإدارية والارتقاء بمستوى الوعي والتأهيل إضافة إلى تعديل وتحديث القوانين الناظمة والاستفادة من تقنية المعلومات لتحقيق التطوير والأداء الإداري والتوظيف الإداري الكيفي والنوعي وصولاً إلى الشفافية والكفاءات الإدارية المنتجة.

وأكدت سفاف أن بدء التعاون في مجال الموارد البشرية بين البلدين يعد نقلة نوعية في العلاقات بينهما مبينة أن سورية قطعت شوطاً كبيراً في مجال التنمية الاجتماعية والإدارية والتخطيط الاستراتيجي والإداري.