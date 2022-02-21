التجارة الداخلية تحيل “تاجر كبير” إلى القضاء 

ضبطت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أحد ” التجار الكبار” المتعاملين مع المؤسسة السورية للتجارة “بالجرم المشهود” وهو يقوم بتفريغ منتجاته الغذائية من عبواتها، ثم يعيد تعبئتها بعد تغيير العلامة التجارية وتاريخ الإنتاج و الصلاحية.

وأعلنت الوزارة عبر صفحتها في “فيسبوك”، أنه سبق أن أجبرت التاجر على سحب منتجاته “السيئة” من السورية للتجارة.

وأضافت أن مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق داهمت مستودعاً للتاجر وضبطت عمليّة الغـش والتلاعب بالصلاحيّة، بالإضافة إلى ضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية.

وأشارت الوزراة إلى أن المديرية نظمت ضبطاً بالواقعة، وأحالت التاجر إلى القضاء وفق المرسوم التشريعي رقم ٨ للعام ٢٠٢١، الذي يفرض عقوبة تشمل الحبس و الغرامة المالية.

في سياق متصل، ضبطت مديرية الشؤون الصحية بمجلس مدينة حلب، محلين في حي قارلق يقوم أصحابهما ببيع اللحوم المذبوحة خارج المذبح الفني، وتمت مصادرة اللحوم وهي بوزن 21 كغ بالإضافة إلى مصادرة 7 معاليق معروضة بالشارع.

وأوضح مدير الشؤون الصحية زاخر حكيم، أنه نتائج الفحص الطبي تبين أن اللحوم والمعاليق المصادرة غير صالحة للإستهلاك البشري فتم إتلاف اللحوم أصولآ.

وأضاف حكيم، أنه تمت مصادرة كمية من اللحوم أنثى العواس بوزن 28 كغ وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق بحق المخالفين.

