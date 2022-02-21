هل بدأت خطة الغزو الروسي لأوكرانيا ؟

أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أمس الأحد، أن خطة «الغزو الروسي» لأوكرانيا قد بدأ تنفيذها.

وأضاف جونسون «أخشى من أن الأدلة تشير إلى أن الـ خطة إلى حد معين، قد بدأت بالفعل في التنفيذ. هذا ما يعتقده أصدقاؤنا الأمريكيون، وأنتم ترون استفزازات في دونباس، ترون هذه الانفجارات التي نحذر منها منذ فترة طويلة.

أخشى أن ما نراه يذكرنا بشيء ما يمكن أن يكون أكبر حرب في أوروبا منذ عام 1945 من حيث الحجم».

ودعا رئيس الوزراء البريطاني روسيا إلى التفاوض لخفض مستوى التوتر، وقال: «حان وقت التراجع، حان الوقت الآن للدخول في محادثة دبلوماسية جادة».

هذا وقد ازدادت حدة التوتر على خط التماس في دونباس منذ صباح الجمعة الماضي.

وأعلن ممثلو جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك المعلنتين من طرف واحد، أن مناطقهم تتعرض لأعنف قصف منذ شهور من طرف الجيش الأوكراني.

وفي الوقت نفسه تشن دول غربية في الآونة الأخيرة، وفي مقدمتها الولايات المتحدة وبريطانيا ما وصفته روسيا بحملة تضليل ضدها، حيث أعلنوا في تصريحاتهم أن اندلاع الحرب بات وشيكاً وأن روسيا تخطط لغزو أوكرانيا.

من جانبها قالت موسكو إن هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة وهدفها تصعيد الأوضاع، وأكدت أن روسيا لا تشكل تهديدا أو خطرا على أي طرف آخر.

كما لم تستبعد موسكو احتمال وقوع استفزازات لتبرير مثل هذه التصريحات وحذرت من أن محاولات حل الأزمة في جنوب شرق أوكرانيا بالقوة ستكون لها عواقب وخيمة.