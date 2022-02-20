أكثر من 14 ألف غرسة حراجية موزعة بحلب

ذكر مدير الزراعة والإصلاح الزراعي بحلب المهندس رضوان حرصوني أن المديرية قامت بتوزيع 14500 غرسة منذ بداية حملة توزيع الغراس الحراجية .

وأضاف المهندس حرصوني بأن مديرية الزراعة بحلب تتابع وللأسبوع الثالث على التوالي أعمال توزيع الغراس الحراجية المجانية على الأسر الراغبة في زراعتها بأراضيها أو حدائقها المنزلية أو ضمن أحيائها السكنية، مبيّناً أن عدد المستفيدين من الحملة بلغ 2900 عائلة،

وأشار إلى أن التوزيع مستمر للراغبين وبشكل يومي في مشتل دائرة الحراج بالمديرية وضمن ساعات الدوام الرسمي على البطاقة العائلية.