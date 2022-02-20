طيار مصري يبهر العالم بهبوط احترافي وسط العاصفة يونيس

أصبح الطيار المصري "وليد مراد" حديث العالم ومواقع التواصل، بعدما نجح بالهبوط في طائرته في قلب مطار هيثرو رغم العواصف والرياح القوية، وفشل العديد من طياري الشركات الأخرى بالقيام بهبوط ناجح.

وسائل الإعلام البريطانية سلّطت الضوء على الطيار المصري بعد تمكنه من الهبوط بمهارة وانسيابية في مطار هيثرو بلندن رغم تأرجح طائرته بفعل العاصفة "يونيس" التي تضرب بريطانيا.

ونجح "مراد" في الهبوط بطائرة "مصر للطيران" من المرة الأولى وبمنتهى الكفاءة والاحترافية، رغم أن قائدي الطائرات الأخرى قاموا بعمل محاولتين أو ثلاث أو تغيير وجهتهم إلى مطار فرانكفورت بألمانيا.

بحسب الإعلام المصري، الطيار قاد رحلة مصر للطيران رقم "إم إس 777" عبر طائرة من طراز "بوينغ" متوجهة من مطار القاهرة إلى مطار هيثرو بلندن عصر السبت، وتمكن من الهبوط بالطائرة بثبات رغم الظاهرة الجوية غير المسبوقة.

وقال الطيار وليد مراد في تصريحات تلفزيونية: "إنه كان يعلم طبيعة الظروف الجوية في مطار هيثرو قبل إقلاعه من القاهرة"، مشدداً على أنه لم يفكر في تغيير مسار الرحلة إلى المطار البديل المعدّ مسبقاً في ظل الأجواء العاصفة.

وأشار إلى أنه أبلغ ركاب الطائرة قبل الهبوط بحقيقة الوضع في مطار هيثرو، وأن العديد من الطائرات التابعة لشركات أخرى ألغت هبوطها وتوجهت للمطار البديل، ولكنه سيحاول الهبوط وقد حدث أن تم الهبوط بسلام.

وعبّر مراد عن فخره بأن طائرة مصر للطيران يتم تداولها على جميع المنصات في كل مكان في العالم حالياً، وسط إشادة واسعة بكفاءة وقدرة قبطان الطائرة على الهبوط بسلاسة وثبات في وجه رياح العاصفة "يونيس".

ونال الطيار مراد إشادة من رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران عمرو أبو العينين، وقال إن طياري مصر مشهود لهم بالكفاءة والاحترافية العالية في التعامل مع الظروف الجوية المختلفة.