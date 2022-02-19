19-02-2022
حصيلة قتلى الجيش الأوكراني في معارك اليوم
أعلن الجيش الأوكراني مقتل جنديين وإصابة 4 آخرين من عناصره خلال القصف المتبادل مع جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.
وقال الجيش الأوكراني: “نتيجة للقصف، قُتل عسكريان أوكرانيان إثر جروح خطيرة وأصيب أربعة جنود بجروح متفاوتة الخطورة وتم وضعهم في منشآت طبية”.
من جهتها، اتهمت جمهورية دونيتسك الشعبية قوات الحكومة الأوكرانية بشن عمليتي قصف جديدتين في المنطقة.
وكان الطرفان تبادلا عملية القصف منذ ساعات الصباح، فيما يزيد الجيش الاوكراني حشوده على الحدود مع منطقة دونباس، ويواصل اللاجئون من المنطقة توافدهم إلى روسيا.
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