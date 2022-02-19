علف مخلوط بالنحاتة في طرطوس.. دعم الثروة الحيوانية بمواد البناء!

بيّنت مصادر في محافظة طرطوس أنه تمّ الكشف عن عملية فساد كبيرة في فرع المؤسسة العامة للأعلاف بالمحافظة، أثناء التدقيق للكشف عن سرقة حمولة (ذرة صفراء) أثناء تفريغها وتحويلها، وفقاً لما ذكره موقع “الثورة أون لاين”.

وأضاف الموقع أن: “القائمين على خلطة العلف يضيفون 25 % من وزن الخلطة من مادة النحاتة، وهي مادة تؤدّي لمرض الثروة الحيوانية، وتعطي زيادة بالوزن، ولا يمكن هضمها”.

وتابع “الثورة اون لاين” نقلاً عن مصادر بأنه: “تمّت معالجة كامل الأعلاف المتبقية، بحيث أصبح المعمل ينتج خلطة علفية سليمة وصالحة 100 %، علماً أنّ الأمر تمّ بالتنسيق مع فرع أعلاف حمص، وعليه تمّ توقيف كل المعنيين بالقضية من فرعي حمص وطرطوس”.

يُذكر أن وزير الزراعة والإصلاح الزراعي، محمد حسان قطنا، أصدر قراراً، قبل أيام، أنهى بموجبه تكليف مدير فرع المؤسسة العامة للأعلاف في طرطوس من مهامه، و تكليف هادي بسام يوسف بتسيير أمور الفرع المذكور.

وعُلل ذلك بناءً على النقص الحاصل في كميات المواد العلفية، وتحديداً “الذرة الصفراء” التي كانت موجودة في مخازن فرع المؤسسة، وفقاً لما أكّده “الثورة أون لاين” نقلاً عن مصادر.

وأشارت المصادر إلى أن مدير عام مؤسسة الأعلاف سبق له قبل أيام توقيف مدير المستودع وعامل القبان عن العمل بانتظار نتائج التحقيقات الجارية بهذا الخصوص منذ حوالي أسبوع.

وذكرت المصادر أن مدير فرع أعلاف طرطوس هو المدير الثاني الذي يتم إنهاء تكلفيه، حيث سبقه مدير فرع المؤسسة في مدينة حمص، ولأسباب تتعلّق بالفساد أيضاً، بحسب “الثورة أون لاين”.