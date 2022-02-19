بوتين يوقع مرسوماً باستدعاء الاحتياط للتدريب العسكري

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مرسوماً يقضي باستدعاءالاحتياط من المواطنين الروس للتدريب العـسكري.

وجاء في الوثيقة التي نشرت على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية على الإنترنت: "دعوة مواطني روسيا الموجودين في (قائمة) الاحتياط لعام 2022 للخضوع لتدريب عسـكري في القوات المسلـحة الروسية، ووكالات أمن الدولة ووكالات خدمات الأمن الفيدرالية".

وأضافت الوثيقة: "إضافة إلى ذلك، تم توجيه مجلس الوزراء والسلطات التنفيذية للمناطق الروسية لضمان تنفيذ الإجراءات المتعلقة بدعوة المواطنين إلى معسكرات التدريب، وعقد هذه المعسكرات التدريبية (المحددة في الوثيقة)".

وكان رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، قال إن "الوضع في دونباس، للأسف، يتجه نحو الحـرب".

ولم يستبعد بوشيلين، إجـلاء "مئات ومئات الآلاف من الأشخاص من دونباس إلى روسيا في الأيام المقبلة".

وقال بوشيلين على هواء قناة "روسيا 24": "المهمة هي تأمين أكبر عدد ممكن من الناس، لا أستبعد أنه في هذه الأيام سنتمكن من إجـلاء مئات ومئات الآلاف من الأشخاص".

وأضاف بوشلين أن "الوضع في دونباس حرج الآن"، وعندما سأله المضيف حول ما إذا كانت الأمور تسير نحو حـرب شاملة، أجاب بوشيلين: "للأسف، نعم".

وهز انفجار مبنى الحكومة في مدينة دونيتسك، عاصمة جمهورية دونيتسك الشعبية، وفقاً للمكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة من طرف واحد في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق نظام وقف إطلاق النار.

وصرح رئيس القوات الشعبية في دونيتسك، دينيس سينينكوف، أن "سيارته انفـجرت بالقرب من مبنى الحكومة في دونيتسك، ولم يصب بأذى".

وقال سينينكوف: "نعم، هذه سيارتي، لم يصب أحد بأذى، لقد كانت في مرآب السيارات".

ويمكن في الوقت الحالي، رؤية حـريق في موقع الانفـ. ـجار، ولم تتضرر المباني المجاورة، كما سُمع دوي الانفـجار في جميع أنحاء المدينة.