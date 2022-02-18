إسمنت البادية تنشر بياناتها المالية الأولية لعام٢٠٢١

كشفت شركة " إسمنت البادية" عن بياناتها المالية الأولية لعام 2021، لتسجل ارتفاعا في صافي الأرباح و الموجودات.

ووفقا للنتائج المالية الأولية والتي اطلع عليها موقع "بزنس2بزنس" فقد ارتفعت موجودات الشركة بنسبة 97.08٪ و ذلك بعد ان قفزت قيمتها من نحو 117,112 مليار ليرة في العام 2020 إلى 230,800 مليار ليرة.

كما سجلت الشركة ارتفاعا في حقوق المساهمين من 33,972,506,128 ل.س إلى 67,382,898,021 ل.س بنسبة ارتفاع 98,35٪.

و أظهرت البيانات الأولية ارتفاعاً في صافي الدخل بنسبة 480,79٪ بعد ان قفزت من 8.273 مليار ليرة في العام 2020 إلى 48,050 مليار ليرة ليرتفع ربح سهم الشركة من 84,77 ل.س إلى 492.32 ل.س بنسبة ارتفاع 480,79٪.

فيما أوضحت الشركة في بيانها حول ارتفاع صافي الأرباح أنه " في ضوء التشريعات والقوانين المرعية في الجمهورية العربية السورية والالتزام بتطبيق معايير المحاسبة الدولية في إعداد القوائم المالية وعلى وجه التحديد معيار التكلفة التاريخية، على الرغم من تشوه القيم الدفترية في ظل التضخم الهائل في الفترات السابقة مع غياب ما يلزم من تشريعات لإعادة التقييم، تَظهر اهتلاكات الأصول الثابتة والتكاليف المرتبطة بالمخازين في القوائم المالية المنشورة بقيم أقل بشكل جوهري من قيمها العادلة، مما يعكس أرباحاً دفترية أعلى بشكل كبير من النتائج الاقتصادية الفعلية للشركة، حيث أظهرت القوائم المالية خلال السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 كانون الأول 2021 أرباحاً دفترية صافية بعد مخصص ضريبة الدخل بقيمة 48 مليار ليرة سورية، علماً بأن هذه النتائج لا تعبر بأي حال عن الواقع الاقتصادي الفعلي للشركة حيث أن قيم الأصول الثابتة وما يترتب عليها من اهتلاكات بالقيمة العادلة بالإضافة لقيم المخازين والتكاليف المرتبطة أعلى بكثير من القيم الدفترية مما يعني استمرار تكبد الشركة لضرائب مجحفة هائلة.

و بينت الشركة أن خسائر فروقات أسعار الصرف الغير محققة للسنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول 2021 بلغت (43,967,696,532) ل.س.

هذا و يبلغ رأس المال المصرح به للشركة 9,760,000,000 ل.س فيما رأس المال المدفوع 9,760,000,000 ل.س وعدد الأسهم 97,600,000 سهم.

و يبلغ عدد المساهمين في نهاية الفترة 2754 مساهم و تبلغ القيمة الاسمية لسهم الشركة 100 ليرة و الدفترية 690.40 ليرة

فيما بلغت القيمة السوقية نهاية الفترة الحالية 6527,99 ليرة.

ويتألف مجلس إادارة الشركة من الدكتور عبد القادر المهيب رئيس مجلس الإدارة بنسبة33.5٪ و نائب رئيس مجلس الإدارة " المهندس المهندس رائد ابراهيم المديهيم بنسبة 26٪ و عضوية كل من " السيد جورجيو بودو و السيد محمد سعيد الزعيم و السيد طارق الزعيم و المهندس ابراهيم أديب شيخ ديب و السيد عادل مرعب" و يشغل الرئيس التنفيذي " السيد خالد بسام الصواف".

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