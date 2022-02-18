سوريا تطلب من الأمم المتحدة 5 مليارات ليرة لإعادة تأهيل أسواق حمص القديمة

كشفت مديرة مكتب دعم القرار والتخطيط الإقليمي في حمص، ريم بعلبكي، بأنه تم التواصل مع الأمم المتحدة لتأمين 5 مليارات ليرة، لإعادة تأهيل أسواق حمص القديمة والأثرية ضمن برنامجها الإنمائي UNDP.



ووفقاً لما بينته بعلبكي في حديثها لإذاعة "شام إف إم" المحلية، فإن تحضيرات المرحلة الرابعة من أعمال إعادة تأهيل أسواق حمص مستمرة، وتتضمن تأهيل 179 محل تجاري في تفرعات شوارع أبو العوف وزين العابدين وأبو الهول وسوق الصاغة والخياطين.



وتشمل أعمال إعادة التأهيل ترميم الأقواس والواجهات الحجرية والأرضيات والأرصفة، وتركيب سحابات ونوافذ معدنية للحملات، بالإضافة إلى تركيب السقف المعدني وصيانة التصريف المطري وتركيب إنارة تعمل بالطاقة الشمسية.



وأضافت بعلبكي أن مشروع إعادة تأهيل السوق انطلق عام 2016، بعد تقسيم الوسط التجاري القديم، الذي يضم 810 محال، إلى أربع مراحل.



وقال المشرف العام السابق على مشروع الترميم لدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي آنذاك، غسان جانسيز، إن الأمم المتحدة دعمت مشروع الترميم المقسم إلى أربع مراحل، كل مرحلة تمتد لستة أشهر، ويسبق عملية الترميم رفع الأنقاض، وتوثيق السوق ورسمه، ومن بعدها يتم البدء بعمليات الترميم والتأهيل لإعادة الحياة الطبيعية والعجلة الاقتصادية للسوق، بحسب ما نقلته الوكالة الفرنسية (AFP).



في حين أن أعمال التأهيل قد توقفت في 2019، بعد استكمال شركة الكهرباء إنارة كل الشوارع في الأسواق الأثرية بحمص القديمة، ووصل المحولة الرئيسة (المغذي الرئيس)، والانتهاء من تركيب سقف السوق، بحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).



ونقلت صحيفة "الوطن" المحلية، في 24 من كانون الثاني 2021، عن مصدر من غرفة تجارة حمص، أن المحافظة منحت التجار ولجان الأحياء مدة شهرين للعودة إلى الوسط التجاري بعد إعادة تأهيله، وإلا ستعيد المحافظة افتتاحه.



ودعت محافظة دمشق، الثلاثاء 15 من شباط، أصحاب المحال في سوق اللحوم المركزي بالزبلطاني، إلى مراجعة مديرية شؤون الأملاك خلال مدة شهر من تاريخه لتقديم ثبوتياتهم لتسليمهم محالهم، بعد البدء بتأهيل السوق، بحسب ما نقلته “سانا“.



واعتبرت المحافظة عدم المراجعة وتقديم الثبوتيات تخلياً عن عقد الإيجار أو الاستثمار من قبل شاغلي المحال

