اللجنة المؤقتة للاتحاد السوري تدعو إبراهيم عالمة للوقوف على تصريحاته الأخيرة

أفادت وسائل إعلام سورية محلية بأنّ اللجنة المؤقتة للاتحاد السوري لكرة القدم قررت دعوة حارس مرمى منتخب سوريا لكرة القدم إبراهيم عالمة لمقر الاتحاد، يوم الاثنين المقبل.

وذلك بهدف الاستفسار والوقوف على ما صدر منه من تصريحات واستبيان الحقائق بهدف اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المقصرين.

وسبق أن صرّح في لقاء عبر إذاعة "المدينة إف إم" المحلية، أنه" أثناء المعسكر الأخير في دولة الإمارات: "تحول بعض لاعبي المنتخب لعتالين لنقل أغراض".



وأضاف عالمة: "قيل لنا أنها كراتين تجهيزات لاتحاد الكرة، لكنها لم تكن كذلك، وسألت المسؤول عن الأمر، هل ترضى بدخول محتويات الكراتين، التي لن أكشف عنها حالياً، إلى البلد؟ فقال لا، ولكن طلبوا مني ذلك، ووصلتني من الشركة دون العلم بمحتوى الكراتين، وعلي أن أنفذ".

وحول الفساد والسرقات داخل المنتخب السوري، أكد حارس مرمى المنتخب السوري، أن لديه تسجيلات وملفات لو عرضها لكان موضوع تراجع المنتخب أمراً ثانوياً أمامها، واتهم المسؤولين بأن هدفهم "عودة الفتنة والتقسيم بين السوريين، مشيراً في الوقت ذاته أن "الأموال المجمدة لدى الفيفا تسرق.. كانت في 2017، 7 مليون دولار، واليوم هي فقط مليوني دولار، فأين ذهبت، ونحن لا نرى أثرها في المنتخب أو في الأندية؟".

وأشار عالمة، إلى أن "الهجوم الذي تعرض له مؤخراً بهدف إقصائه وتحييده عن المنتخب لمصلحة أشخاص موجودين، ضمن الاتحاد الرياضي واتحاد الكرة، وهدفهم إقصاء إبراهيم، ثم إقصاء البقية من اللاعبين، وغايتهم إلهاء الناس واللاعبين بحروب فيما بينهم، لتمرير مخططاتهم المشبوهة".