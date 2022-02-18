مباحثات لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين سورية و الإمارات

بحث القنصل العام السوري في إمارة دبي والإمارات الشمالية لدولة الإمارات العربية المتحدة كنان زهر الدين ظهر اليوم مع حمد مبارك بو عميم المدير العام لغرفة تجارة وصناعة دبي سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

زهر الدين أشار خلال اللقاء إلى عمق العلاقات الثنائية بين سورية والإمارات وأهمية العمل على تطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين.

من جانبه أعرب بوعميم عن الاستعداد لبذل كل الجهود الممكنة للدفع بالعلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع سورية من خلال دعم وتفعيل التواصل والتبادل التجاري البيني بين أصحاب الفعاليات الاقتصادية في البلدين.

وبين بوعميم أهمية تفعيل عمل مجلس رجال الأعمال السوري الإماراتي كمنصة لتأطير العلاقات الثنائية والدفع بها قدما بما يحقق المنفعة المتبادلة.