الذهب يرتفع نحو أعلى مستوياته

ارتفعت أسعار الذهب اليوم نحو أعلى مستوياتها في ثمانية أشهر والذي سجلته هذا الأسبوع مع انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وبحسب وكالة “رويترز” البريطانية، ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1876.41 دولاراً للأوقية ليحوم قرب أعلى مستوياته منذ شهر حزيران الماضي.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب0.4 بالمئة إلى 1878.40 دولاراً.

في حين نزل سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى23.53 دولاراً للأوقية، كما صعد البلاتين 0.7 بالمئة إلى 1068.57 دولاراً في أعلى مستوى منذ ثلاثة أشهر، بينما زاد البلاديوم 1.8 بالمئة إلى 2321.38 دولاراً.