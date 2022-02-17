إذا كنت تملك المال.. هل تعرف ما هي الطريقة المثلى للادخار؟

الأزمات الاقتصادية تهدد الأوضاع المعيشية في كثير من الدول، وأمام التطورات المتسارعة يومياً هل فكرت يوماً بحفظ أموالك؟ وهل تعلم ما هي الطريقة المثلى لادخار المال الذي بحوزتك؟

في كثير من الحالات يمكن أن يصبح ادخار المال هدفاً صعباً، وذلك للجهل بأفضل الوسائل والمبادئ الناجعة في توفير المال

بدايةً يجب التأكيد ألا يكون الادخار من المال المتبقي نهاية الشهر، بل يلزم تخصيص جزء بداية الشهر للادخار ويفترض أن يمثل 10%.

الخطوة الأولى تكون في ضبط أهداف الادخار، من خلال تحديد المبلغ الذي ترغب في جمعه والغرض منه، ومن ثم تأتي مرحلة التحكم في المصاريف، وهنا لا ينصح بالقروض والسلف للإنفاق على المنتجات الاستهلاكية.

كما يمك مثلاً فتح حساب بنكي تضع فيه القيمة المالية المدخرة، مع التزامك الصارم عدم المساس بهذا الحساب، إضافة لمعرفة كل قرش تكسبه أين وكيف يذهب؟

فالادخار يبدأ من منزلك فتجنب ترك الأجهزة الكهربائية مشتعلة، لأن هذا قد يوفر لك 15% من فاتورة الكهرباء، وأغلق صنبور الماء فهذا قد يوفر لك 10 لترات في الدقيقة.

أما الطريقة المثلى للادخار هي أن تتأكد دائماً أن أفضل وقت للادخار هو الآن وليس غداً.